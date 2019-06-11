Циганков покине "Динамо" раніше Хацкевича та інші незвичні ставки букмекерів на київський клуб

В Україні офіційно розпочалося футбольне міжсезоння. Команди готуватимуться до старту нового сезону – підписуватимуть нових гравців та відпускатимуть тих, хто є в команді, ставитимуть завдання на сезон та вирішуватимуть інші завдання. Серед них і київське "Динамо". Фахівці Favorit Sport представили цікаві результати на ігри киян в єврокубках і національному чемпіонаті.

Як відомо, керівництво "Динамо" вирішило не змінювати головного тренера, і недавно Олександр Хацкевич підписав з клубом новий, дворічний контракт. З досягнень: за час роботи з командою фахівець ввів до складу чимало молоді, яка опинилася затребуваною в збірній. Віктор Циганков та Віталій Миколенко вже потрапляють на радар іноземних клубів.

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Та в першу чергу вболівальники чекають, звичайно ж, трофеїв. Найкраще, якщо це будуть перемоги й в чемпіонаті, і в Кубку України. Фахівці Favorit Sport пропонують на такий результат коефіцієнт 7,0. Само собою, з урахуванням того, що цих результатів команда доб'ється разом з Хацкевичем. Якщо ж до нагород додасться і Суперкубок, то коефіцієнт значно вище – 15,0.

А в тому випадку, якщо Суперкубок виявиться єдиним трофеєм "Динамо", як і в попередньому сезоні, то тут Favorit Sport пропонує коефіцієнт 5,0.

Не менш цікавий прогноз і на успіхи киян в єврокубках. У Favorit Sport практично не сумніваються, що ми побачимо команду в груповому раунді Ліги Європи – 1,85. А от імовірність проходу в основний етап Ліги Чемпіонів трохи нижче, тут коефіцієнт – 4,0.

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Крім перемог, вболівальники не відмовилися б і від великої кількості голів. Однак, на думку фахівців, імовірність того, що у всіх офіційних матчах майбутнього сезону "Динамо" не заб'є більше ніж 4 голи за гру – 1,5.

А найвідданіші фанати можуть повірити в те, що в чемпіонаті України динамівці жодного разу не програють. Коефіцієнт дійсно чемпіонський – 300,0. І набагато скромніше він на те, що за перші 13 матчів Прем'єр-ліги команда набере 26 очок – 5,0.

Окремо варто відзначити молодь Хацкевича і головну зірку – Віктора Циганкова. Чутки про його перехід в інший клуб виникають перед відкриттям кожного трансферного вікна. І коефіцієнт на те, що вінгер покине "Динамо" раніше Хацкевича – 3,2. Втім, швидше за все, цього не станеться – вже дуже цінний Циганков зараз для киян.

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