24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Циганков потрібен італійському клубу

- Читать новость на русском
Віктор Циганков
Віктор Циганков / 24 канал

Лідер "Динамо" Віктор Циганков перебуває у трансферному листі одного з італійських клубів. Йдеться про команду з другої частини турнірної таблиці Серії A.

Ведучий шоу "ТаТоТаке" Михайло Співаковський повідомив, що Віктором Циганковим цікавиться клуб Серії A.

Читайте також Нападник збірної України заговорив про повернення у "Динамо"

"Є один інсайд, що Циганков фігурує у лонг-листі – це 25+ прізвищ – у команді другої половини таблиці Серії А. Ця команда не грає за схемою, де є правий вінгер.

А на позиції правого інсайда гравець, який в топ-5 кращих півзахисників ліги за даними Wyscout", – сказав Співаковський.

Зазначимо, що в другій половині таблиці Серії А зараз розташовані:

  • "Сассуоло"
  • "Кальярі"
  • "Фіорентина"
  • "Удінезе"
  • "Торіно"
  • "Сампдорія"
  • "Дженоа"
  • "Лечче"
  • СПАЛ
  • "Брешія".

Також слід зазначити, що футбольний агент Марко Трабуккі нещодавно розповів про інтерес італійських команд до гравця "Динамо".

Він не став називати прізвище футболіста, але заявив, що це не Віталій Миколенко.

У цьому сезоні Циганков зіграв 31 матч за "Динамо" та забив 11 голів. У його активі також 8 результативних передач.

Контракт 22 річного футболіста з "Динамо" чинний до 30 червня 2023 року. Вартість Циганкова, за даними Transfermarkt, 16 мільйонів євро.

Залишайтеся вдома та слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.

Автор: Михайло Гема
Теги: Новини Спорту Спорт Трансфери Віктор Циганков Динамо Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Які спортсмени захворіли та одужали від коронавірусу – список
25 квітня , 18:58 Які спортсмени захворіли та одужали від коронавірусу – список
Михайло Гема
16 років тому Кличко нокаутував Коррі Сандерса й завоював титул WBC: відео
25 квітня , 12:41 16 років тому Кличко нокаутував Коррі Сандерса й завоював титул WBC: відео
Михайло Гема