Циганков потрібен італійському клубу
Лідер "Динамо" Віктор Циганков перебуває у трансферному листі одного з італійських клубів. Йдеться про команду з другої частини турнірної таблиці Серії A.
Ведучий шоу "ТаТоТаке" Михайло Співаковський повідомив, що Віктором Циганковим цікавиться клуб Серії A.
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"Є один інсайд, що Циганков фігурує у лонг-листі – це 25+ прізвищ – у команді другої половини таблиці Серії А. Ця команда не грає за схемою, де є правий вінгер.
А на позиції правого інсайда гравець, який в топ-5 кращих півзахисників ліги за даними Wyscout", – сказав Співаковський.
Зазначимо, що в другій половині таблиці Серії А зараз розташовані:
- "Сассуоло"
- "Кальярі"
- "Фіорентина"
- "Удінезе"
- "Торіно"
- "Сампдорія"
- "Дженоа"
- "Лечче"
- СПАЛ
- "Брешія".
Також слід зазначити, що футбольний агент Марко Трабуккі нещодавно розповів про інтерес італійських команд до гравця "Динамо".
Він не став називати прізвище футболіста, але заявив, що це не Віталій Миколенко.
У цьому сезоні Циганков зіграв 31 матч за "Динамо" та забив 11 голів. У його активі також 8 результативних передач.
Контракт 22 річного футболіста з "Динамо" чинний до 30 червня 2023 року. Вартість Циганкова, за даними Transfermarkt, 16 мільйонів євро.
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