Циганков потрібен італійському клубу

Лідер "Динамо" Віктор Циганков перебуває у трансферному листі одного з італійських клубів. Йдеться про команду з другої частини турнірної таблиці Серії A.

Ведучий шоу "ТаТоТаке" Михайло Співаковський повідомив, що Віктором Циганковим цікавиться клуб Серії A.

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"Є один інсайд, що Циганков фігурує у лонг-листі – це 25+ прізвищ – у команді другої половини таблиці Серії А. Ця команда не грає за схемою, де є правий вінгер.

А на позиції правого інсайда гравець, який в топ-5 кращих півзахисників ліги за даними Wyscout", – сказав Співаковський.

Зазначимо, що в другій половині таблиці Серії А зараз розташовані:

"Сассуоло"

"Кальярі"

"Фіорентина"

"Удінезе"

"Торіно"

"Сампдорія"

"Дженоа"

"Лечче"

СПАЛ

"Брешія".

Також слід зазначити, що футбольний агент Марко Трабуккі нещодавно розповів про інтерес італійських команд до гравця "Динамо".

Він не став називати прізвище футболіста, але заявив, що це не Віталій Миколенко.

У цьому сезоні Циганков зіграв 31 матч за "Динамо" та забив 11 голів. У його активі також 8 результативних передач.

Контракт 22 річного футболіста з "Динамо" чинний до 30 червня 2023 року. Вартість Циганкова, за даними Transfermarkt, 16 мільйонів євро.

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