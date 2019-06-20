Циганков став найдорожчим футболістом чемпіонату України

Футболіст київського "Динамо" Віктор Циганков став найдорожчим гравцем чемпіонату України. 21-річний гравець збірної України подорожчав на 7 мільйонів євро.

За даними авторитетного порталу Transfermarkt, ціна на Віктора становить 20 мільйонів євро. Ще в березні 2019-го Віктор коштував 13 мільйонів євро.

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Transfermarkt оновив дані по Українській прем'єр-лізі 20-го червня. Віктор подорожчав на 7 мільйонів євро.

У минулому сезоні Циганков провів за "Динамо" 46 матчів у всіх турнірах, забив 20 голів та віддав 17 результативних передач.

Також у цьому сезоні Віктор став основним гравцем збірної України, за яку вже встиг провести 15 матчів та забив три голи. Два красиві м'ячі атакувальний півзахисник забив у матчі кваліфікації Євро-2020 у ворота Сербії. Ще один гол у кваліфікації Циганков забив на виїзді Люксембургу.

Ряд ЗМІ пов'язують Віктора з італійським "Наполі". Йшлося про пропозицію неаполітанців у 18 мільйонів євро за Циганкова, на яку боси киян відповіли відмовою негайно.

У свою чергу президент "Динамо" Ігор Суркіс спростував цю інформацію, заявивши, що клуб не отримував пропозицій по Віктору.