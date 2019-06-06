Циганков став найкращим гравцем тижня за версією гри FIFA19

Півзахисник "Динамо" Віктор Циганков потрапив до команди тижня за версією популярного симулятора FIFA 19. Також у переліку і захисник донецького "Шахтаря" Микола Матвієнко.

Циганков та Матвієнко потрапили в основу команди тижня. У "динамівця" вміння 86, що є найвищим серед усіх гравців у цій команді. Матвієнко отримав вміння 77.

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Циганков отримав такий результат завдяки дублю у ворота "Олександрії" в останньому турі УПЛ.

Варто додати. що Циганковим активно цікавляться іноземні клуби. Transfermarkt оцінює капітана "Динамо" в 13 мільйонів євро. Але київський клуб відмовляється його продавати нижче 20 мільйонів євро.