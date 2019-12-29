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Циганков запальним танцем із сестрою привітав усіх з новорічними святами – відео

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Віктор Циганков / ФК "Динамо"

Півзахисник "Динамо" та збірної України Віктор Циганков запальним танцем привітав усіх з новорічними святами.

Віктор Циганков довів, що талановита людина талановита у всьому і презентував на своїй сторінці у соціальній мережі Instagtam запальний музичний ролик, викладений у популярній китайської соцмережі TikTok.

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На відео Циганков танцює разом зі своєю сестрою, а також дівчиною, яка знаходиться на задньому плані, спершу під всесвітньо відомий хіт Мераї Кері "All i want for Christmas", а потім під трек Soulja Boy "Crank that".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

All I want for Christmas is ... ️ @tiktok @_babyroni_

Публикация от Viktor Tsygankov (@viktortsygankov)

Що таке ТікТок?
Це китайська соцмережа, що дозволяє створювати короткі музичні відео, прямі ефіри і обмінюватися повідомленнями. У Китаї відома як Douyin. Створена у вересні 2016 року, сьогодні вона є основною відеоплатформою для коротких відео у Китаї і стає все популярнішою в інших країнах.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Віктор Циганков
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