ЦСКА – Зоря: де дивитися онлайн матч Ліги Європи

Луганська "Зоря" у четвер, 8 серпня проведе перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Їх суперником буде болгарський ЦСКА. А перший матч відбудеться в Софії. Цей матч можна буде переглянути й онлайн.

Матч ЦСКА – "Зоря" у кваліфікації Ліги Європи покаже телеканал УНІАН. Початок трансляції, о 20:30.

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Переглянути матч ЦСКА– "Зоря" можна на платформі MEGOGO, якщо оформити підписку "оптимальну". Її вартість на місяць наразі 78 гривень. Крім того, на YouTube зустріч покаже канал FootballHub.

Також матч ЦСКА – "Зоря" можна переглянути на сайті каналу УНІАН за посиланням.

"Зоря" пройшла один раунд кваліфікації, двічі обігравши чорногорську "Будучност" (3:1 і 1:0). У той же час ЦСКА подолав уже два етапи відбору. Болгарські "армійці" пройшли чорногорський "Титоград" (4:0, 0:0), а потім в серії пенальті здолали хорватський "Осієк" (1:0, 0:1 і 4:3 по пенальті).

Детальну інформацію про суперника луганської "Зорі" читайте за посиланням.