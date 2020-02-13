Цуренко та Костюк вийшли до чвертьфіналу турніру в Єгипті

У першому колі змагань ITF у столиці Єгипту українські тенісистки Леся Цуренко та Марта Костюк зустрілись із дуетом Лара Аррубаррена-Весіно/Ірина Бегу.

Леся Цуренко/Марта Костюк – Лара Аррубаррена-Весіно/Ірина Бегу 2:1 (6:1, 4:6, 10:5)

В 1/8 фіналу парного розряду українки перемогли у трьох сетах. Перший сет був за повної переваги української пари – 6:1.

Щоправда, другий сет вже залишився за Ларою Аррубарреною-Весіно та Іриною Бегу.

Суперницям вдалось зрівняти рахунок у зустрічі – 1:1. У третьому сеті на вболівальників очікувала принципова боротьба, у якій сильнішими виявились українки.

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У другому колі турніру українські тенісистки зіграють з парою Магалі Кемпен (Бельгія)/Сандра Самір (Єгипет).

Додамо, що в 1/4 парного розряду вийшла інша українка Анастасія Шошина, яка разом з Паулою Канею здолала дует Елізабет Коччаретто/Мартіна Тревізан в трьох сетах.

Елізабет Коччаретто/ Мартіна Тревизан – Паула Каня/Анастасія Шошина 1:2 (6:3, 6:7, 0:1)

Марта Костюк і Леся Цуренко були в складі збірної України на недавньому Кубку Федерації.

Леся Цуренко разом з Катаріною Завацькою здолали болгарський дует у складі Петі Аршінкової та Гергани Топалової: 6:2, 6:1, а Марта Костюк у парі із Даяною Ястремською перемогли дует Анетт Контавейт/Єлєна Малигіна – 6:2, 6:0.

Перемоги дозволили вийти збірній України у плей-офф турніру, де на українок вже чекають виїзні поєдинки з Японією.