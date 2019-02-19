Цуренко у надважкому матчі зуміла обіграти китаянку на турнір у Дубаї та знову зіграє з Халеп

Українська тенісистка Леся Цуренко зуміла пробитися у третє коло турніру WTA Premier 5 у Дубаї. Вона обіграла представницю Китаю Чжу Лінь.

Попри те, що китаянка не входить у топ-100 світового рейтингу WTA (Цуренко на 23-ій позиції), вона зуміла нав'язати боротьбу українці. Хоча розпочалося все для Цуренко доволі легко – вигравши перший гейм на подачі суперниці, вона довела перший сет до перемоги 6:4.

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Була близька до того, щоб довести матч до перемоги українка і в другому сеті. Вона вела 4:1, реалізувавши три брейки поспіль. Та після цього Чжу Лінь виграла чотири гейми та вийшла вперед у рахунку. Для визначення переможниці довелося грати тай-брейк, і тут вже успіх був на стороні китаянки.

У третьому сеті ключовим стала гра тенісисток на подачі суперниці. Чжу Лінь програла всі свої чотири гейми, в яких вона подавала. Натомість Цуренко віддала суперниці лише три гейми, у підсумку оформивши перемогу. На цей матч українка витратила 2,5 години.

Леся Цуренко – Чжу Лінь 2:1 (6:4, 6:7(5), 6:3)

Тепер у третьому колі турніру у Дубаї Леся Цуренко зіграє проти Сімони Халеп. З румункою, яка є другою ракеткою світу, українка грала тиждень тому на турнірі у Досі. Тоді перемогу здобула Халеп.