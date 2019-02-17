Цуренко з перемоги стартувала на турнірі в Дубаї

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Леся Цуренко
Леся Цуренко / btu.org.ua

Українська тенісистка Леся Цуренко з перемоги стартувала на престижному тенісному турнірі WTA Premier 5 в Дубаї (ОАЕ).

Цуренко подолала стадію 1/32 завдяки відмові Юлії Путінцевої з Казахстану.

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Леся, яка наразі є 24 ракеткою світу, не без проблем виграла стартовий сет. Суперниця українки одного разу зуміла зробити брейк. Однак 29-річна Цуренко відповіла трьома брейками та взяла сет з рахунком 6:3.

На старті наступного сету українка повела 2:0 і представниця Казахстану, яка в рейтингу WTA посідає 43 місце, відмовилася продовжувати гру.

Це була четверта зустріч тенісисток і Лесі вдалося зрівняти рахунок в особистих зустрічах.

У наступному раунді Цуренко зустрінеться з переможницею пари Лінь Чжу – Еліза Мертенс.

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Теги: Спорт Теніс Леся Цуренко
Джерело: 24 Канал
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