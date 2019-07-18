Збірна Нігерії виграла матч за третє місце на Кубку африканський націй-2019
У поєдинку за третє місце Кубка африканських націй збірна Нігерії з мінімальним рахунком обіграла Туніс. Нігерії допоміг курйозний гол.
Туніс – Нігерія 0:1
Гол: Ігало, 3
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Рахунок був відкритий вже на 3-й хвилині, коли помилкою голкіпера збірної Тунісу скористався Одіон Ігало, який завдав п'ятий результативний удар на турнірі. Як виявилося, цей м'яч став єдиним в поєдинку.
Надалі на полі точилася рівна гра, але гостроти біля воріт суперників було небагато. 1:0 на користь нігерійців.
Нігерія, яка є триразовим чемпіоном Африки, добиралася мінімум до півфіналу в 15 з 18 своїх виступів на Кубку африканських націй, включаючи 12 з 13 останніх, і завоюванням третього місця підтвердила свої амбіції як однієї з найсильніших команд на континенті.
Як відомо, у фіналі Кубку африканських націй Алжир зіграє з Сенегалом. Зустріч відбудеться 19 липня.
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