Туреччина перемогла збірну України в матчі команд U-18: відео

Юнацька збірна України U-18 провела другий із двох товариських поєдинків проти однолітків із Туреччини.

Україна – Туреччина 0:1

Голи: Акгюн, 38

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У першій грі, яка відбулася 30 квітня, "синьо-жовті" перемогли з рахунком 1:0 завдяки єдиному голу півзахисника Вадима Мельнійчука.

Уже на 11-й хвилині український голкіпер врятував команду після сольного проходу лівого захисника турків Рідвана Йилмаза. Ще декілька разів гостей підводила неточність, але в підсумку наприкінці першого тайму вони таки досягли свого, й Огюжан Акгюн відкрив рахунок у матчі, відправивши м'яч у сітку ударом головою.

У другому таймі наставник українців Олег Кузнецов зробив декілька замін, але відігратися господарі так і не змогли, у підсумку поступившись із мінімальним рахунком – 0:1.

Завершивши черговий етап підготовки, наступного разу юнацька збірна України збереться разом наприкінці травня, коли вирушить на міжнародний турнір "Кубок Словаччини".

Юнацька збірна України готується до кваліфікаційних матчів чемпіонату Європи-2020 (U-19), які пройдуть 13-го, 16-го й 19 листопада поточного року. Суперниками "синьо-жовтих" у боротьбі за путівки до еліт-раунду змагань будуть збірні Швеції, Словенії та Естонії.

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