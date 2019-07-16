Турецький клуб помилково купив футболіста, переплутавши його з іншим гравцем
Турецький клуб "Менемен Беледіє" помилково підписав футболіста і одразу розірвав з ним контракт.
Клуб підписав колишнього форварда команди третьої португальської ліги "Алкошетенсе" Алфу Яллоу.
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Однак турки планували підписати співвітчизника і однофамільця 21-річного нападника Ламіну Яллоу, який грає за "Салернітану" з італійської Серії В.
Пізніше, дізнавшись про помилку, "Менемен" виступив із заявою, що Алфа Яллоу покинув команду, так як провалив медогляд. Насправді, клуб просто розірвав з ним контракт.
Спорт 24 писав, що український футболіст Руслан Маліновський найближчим часом буде представлений гравцем італійської "Аталанти". Українець вже побував в Італії, щоб узгодити всі деталі переходу.
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