Тут проблем немає: Беленюк зізнався, скільки заробляють спортсмени

Майбутній нардеп від "Слуги народу" і борець греко-римського стилю Жан Беленюк заявив, що у спортсменів немає проблем із зарплатами – вони отримують гроші від держави, а також допомогу ззовні.

Про це Беленюк заявив кореспонденту телеканалу "112 Україна" в Трускавці.

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Я можу сказати, як виживають спортсмени на ті зарплати, які у нас існують, – ось тут проблем немає.



Існують люди, які допомагають ззовні, меценати свого роду, спонсори, бізнесмени, люди, які колись займалися самі спортом, і допомагають. Тому що на 10-15 тисяч грн зарплати від міністерства все-таки спортсмену високого рівня дуже важко себе утримувати,

– заявив Беленюк.

Спорт 24 писав, що Жан Беленюк у парламенті України буде працювати в комітеті з питань соціальної політики. Кандидат у депутати та чемпіон світу з боротьби заявив, що вже перебуває у комітеті.

Також Жан Беленюк розповів, яку зарплату отримуватиме за роботу в парламенті України.

У неділю, 21 липня, в Україні відбулися позачергові вибори до Верховної Ради. До нового складу парламенту пройшло декілька спортсменів. Серед них і Жан Беленюк, який був 10-м номером у списку партії "Слуга народу".

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