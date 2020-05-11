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Творці суддівського спрею хочуть посадити президента ФІФА за ґрати

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Суддівський спрей
Суддівський спрей / Getty Images

ФІФА може зазнати збитків в розмірі 40 мільйонів доларів. Бразильський винахідник Пабло Сілва звинувачує президента організації Джанні Інфантіно в порушенні патентних прав на використання зникаючого спрею..

Про це повідомляє AS.

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Сілва і його компаньйон висунули претензії ФІФА в порушенні угоди про розробку. Бразильська Феміда заборонила використання спрею, але футбольні чиновники продовжив застосовувати його під тією ж назвою.

У разі задоволення позову, Інфантіно загрожує до 4 років позбавлення волі, а розмір компенсації складе 100 мільйонів доларів.

"Ми були терплячі, але коли ми побачили, що спрей використовувався в Росії в 2018 році, коли суд заборонив його, нас це розлютило", – заявив Сілва, який також повідомив іспанському виданню, що має намір передати справу в суд Сполучених Штатів .

За кожен матч, в якому використовується спрей з 2017 року, стягується штраф у розмірі 15 тисяч доларів США.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: ФІФА Новини Спорту Футбол Спорт
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