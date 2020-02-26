Twitter-кривдник відомого бійця Конора МакГрегора стане його наступним суперником
Ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор МакГрегор дізнався ім'я наступного суперника. Ним стане боєць UFC американець Джастін Гетжі.
Сторони вже ведуть переговори. Якщо все буде гаразд – бій відбудеться вже цього літа.
Варто побачити: Боєць ММА одним ударом зламав суперникові хребет: відео
Про це повідомляють одразу декілька інсайдерів, зокрема, Чісанга Маланга у twitter.
Між бійцями давно панує ворожнеча – вони ненавидять один одного. Часто це все можна побачити після поєдинків у твіттері бійців. Тепер у них з'явиться можливість зустрітись у реальному бою.
Раніше стало відомо, що американець кинув виклик Конору МакГрегору.
Що відомо про Джастіна Гетжі?
- Свою любительську кар'єру в ММА під час навчання в коледжі, став професіоналом у 2011 році та приєднався до Всесвітньої серії боротьби (WSOF) у 2013 році, де став чемпіоном у легкій вазі.
- Він провів 23 бої, де здобув 21 перемогу нокаутом або технічним нокаутом і отримав чотири нагороди "Боротьба ночі" та три нагороди "Виконання ночі" у своїх шести поєдинках в UFC.
- Займає четверте місце у рейтингу UFC в легкій вазі.
Цікаві факти про Конора МакГрегора
- Конор дебютував в ММА 9 березня 2008 року, перемігши Гарі Морріса технічним нокаутом у третьому раунді.
- Дебют в UFC МакГрегор також завершив технічним нокаутом проти Маркуса Брімейджа.
- 25 березня 2019 року спортсмен повідомив про рішення піти з MMA. На час повідомлення ірландець здобув титули чемпіона UFC в напівлегкій та легкій вазі.
- Провів 26 боїв, де здобув 22 перемоги та 4 рази зазнав поразки.
- Володар премії "Найкращий нокаут вечора" (один раз) проти Маркуса Брімейджа. Володар премії "Виступ вечора" (п'ять разів).
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
"Манчестер Сіті" подав апеляцію до Спортивного арбітражного суду через дворічну дискваліфікаціюсьогодні , 13:54
-
Як вперше програвали зірки боксу: топ-5 випадків від Мухаммеда Алі до Віталія Кличкасьогодні , 11:42
-
Дискваліфікація Бєсєдіна, сенсаційна перемога Ястремської – головні новини спорту 25 лютогосьогодні , 08:00
Коментарі