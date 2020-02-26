Twitter-кривдник відомого бійця Конора МакГрегора стане його наступним суперником

Сторони вже ведуть переговори. Якщо все буде гаразд – бій відбудеться вже цього літа.

Варто побачити: Боєць ММА одним ударом зламав суперникові хребет: відео

Per @ArielHelwani, Conor McGregor's representatives are in preliminary talks with the UFC over a summer showdown with Justin Gaethje.



Sign me the hell up!! #UFC pic.twitter.com/wE9xZUU2qQ — Chisanga Malata (@Chisanga_Malata) February 24, 2020

Між бійцями давно панує ворожнеча – вони ненавидять один одного. Часто це все можна побачити після поєдинків у твіттері бійців. Тепер у них з'явиться можливість зустрітись у реальному бою.

Раніше стало відомо, що американець кинув виклик Конору МакГрегору.

Що відомо про Джастіна Гетжі?

Свою любительську кар'єру в ММА під час навчання в коледжі, став професіоналом у 2011 році та приєднався до Всесвітньої серії боротьби (WSOF) у 2013 році, де став чемпіоном у легкій вазі.

Він провів 23 бої, де здобув 21 перемогу нокаутом або технічним нокаутом і отримав чотири нагороди "Боротьба ночі" та три нагороди "Виконання ночі" у своїх шести поєдинках в UFC.

Займає четверте місце у рейтингу UFC в легкій вазі.

Цікаві факти про Конора МакГрегора