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Twitter-кривдник відомого бійця Конора МакГрегора стане його наступним суперником

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Став відомий наступний суперник Конора Макгрегора / celebritynetworth.com

Ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор МакГрегор дізнався ім'я наступного суперника. Ним стане боєць UFC американець Джастін Гетжі.

Сторони вже ведуть переговори. Якщо все буде гаразд – бій відбудеться вже цього літа. 

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Про це повідомляють одразу декілька інсайдерів, зокрема, Чісанга Маланга у twitter.

Між бійцями давно панує ворожнеча – вони ненавидять один одного. Часто це все можна побачити після поєдинків у твіттері бійців. Тепер у них з'явиться можливість зустрітись у реальному бою.

Раніше стало відомо, що американець кинув виклик Конору МакГрегору. 

Що відомо про Джастіна Гетжі?

  • Свою любительську кар'єру в ММА під час навчання в коледжі, став професіоналом у 2011 році та приєднався до  Всесвітньої серії боротьби (WSOF) у 2013 році, де став чемпіоном у легкій вазі.
  • Він провів 23 бої, де здобув 21 перемогу нокаутом або технічним нокаутом і отримав чотири нагороди "Боротьба ночі" та три нагороди "Виконання ночі" у своїх шести поєдинках в UFC.
  • Займає четверте місце у рейтингу UFC в легкій вазі.

Цікаві факти про Конора МакГрегора

  • Конор дебютував в ММА 9 березня 2008 року, перемігши Гарі Морріса технічним нокаутом у третьому раунді.
  • Дебют в UFC МакГрегор також завершив технічним нокаутом проти Маркуса Брімейджа.
  • 25 березня 2019 року спортсмен повідомив про рішення піти з MMA. На час повідомлення ірландець здобув титули чемпіона UFC в напівлегкій та легкій вазі.
  • Провів 26 боїв, де здобув 22 перемоги та 4 рази зазнав поразки. 
  • Володар премії "Найкращий нокаут вечора" (один раз) проти Маркуса Брімейджа. Володар премії "Виступ вечора" (п'ять разів).
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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт MMA Змішані єдиноборства Конор МакГрегор
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