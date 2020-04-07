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У Білорусі прийняли рішення щодо продовження футболу під час пандемії коронавірусу

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Чемпіонат Білорусі можуть зупинити / Прессбол

Генеральний секретар Білоруської федерації футболу Сергій Жардецький повідомив, що організація може призупинити сезон в зв'язку з поширенням коронавірусу, якщо для цього буде достатньо підстав.

На даний момент чемпіонат Білорусі – єдиний вищий дивізіон в Європі, який не був зупинений через пандемію коронавірусу. При цьому багато команд і вболівальників протестують у зв'язку з проведенням сезону під час пандемії, фанати відмовляються приходити на матчі і закликають тимчасово перервати першість.

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Ми щодня спілкуємося з Мінспорту та Міністерством охорони здоров'я. Вони оперативно дають інформацію. Керівництво федерації зустрічається з керівництвом Мінспорту. Ми тримаємо ситуацію на контролі. Можемо зупинити чемпіонат в будь-який момент, якщо для цього буде достатньо підстав, або якісь серйозні ризики,
– розповів Жардецький.

За його словами, юнацькі та молодіжну першості в країні було припинено "через те, що Мінспорту видало рекомендації не проводити змагання з молоддю до 18 років". До того ж більше побоювань було з боку батьків, вони не відпускали своїх дітей.

  • У білоруській першості зіграно три тури, наступний має відбутися 10-13 квітня.
  • Станом на ранок 7 квітня в Білорусі зафіксовано 861 випадок зараження коронавірусом. 54 людини одужали і 13 померли.

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Теги: Спорт Футбол
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