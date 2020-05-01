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У білоруському футболі підозрюють перший випадок зараження коронавірусом

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Ілля Пацевич
Ілля Пацевич / by.tribuna.com

Один з тренерів футбольного клубу Другої ліги "Барановичі" захворів на двосторонню пневмонію і йому зробили тест на COVID-19.

Про те, що у тренера воротарів "Барановичів" 31-річного Іллі Пацевича двостороння пневмонія, повідомляє Tribuna з посиланням на представників команди. Останній раз з командою він був 25 квітня.

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Результат тесту все ще невідомий. При цьому гравцям клубу заборонили коментувати ситуацію, погрожуючи штрафами і навіть непродовження контрактів.

Абсолютна більшість футболістів зізнається, що продовжувати грати з урахуванням набирає обертів епідемії вони не хочуть. Однак з урахуванням того, що практично всі футбольні клуби є державними, сподіватися на свідомість чиновників не доводиться. Як і прояви невдоволення від самих футболістів, які з великою часткою ймовірності можуть відразу втратити роботу.

Проте 2 травня "Барановичі" проведуть вдома черговий матч – з сусідніми "Івацевичами". І хоча Барановицька міська влада скасувала всі масові події в місті, суботню зустріч поки ніхто не відміняв.

Коронавірус у Білорусі: основне

  • Станом на 1 травня там зафіксували 14 тисяч 27 випадків зараження коронавірусом. Від недуги померли 89 людей, одужали – 2 тисячі 386.
  • Відповідно до даних БЕЛСАТ, офіційні цифри міністерства охорони здоров’я відрізняються від реальних мінімум в чотири рази.
  • Уряд Білорусі продовжує нехтувати епідемією коронавірусу.
  • Президент Олександр Лукашенко називає недугу "коронапсихозом". Радить їсти масло зі сметани та частіше бувати на свіжому повітрі. Політик вважає, що ізоляція – не дієвий метод боротьби з коронавірусом. Він також проти використання масок учнями у школах.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Коронавірус COVID-19 Футбол Новини Спорту Новини Білорусі Спорт
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