У чемпіонаті України з футболу набрав обертів новий скандал через телепул: що сталося

У чемпіонаті України сезону 2019/2020 не встиг минути перший тур, як набирає обертів скандал через створення єдиного телепулу. Спорт24 пояснює, що сталося з правами на трансляції матчів українських клубів.

Що таке єдиний телепул?

Коли створювалася прем'єр-ліга, Українська асоціація футболу (тоді ще Федерація футболу) передала всі права на телетрансляцію матчів клубам. Відтоді кожен клуб сам продавав свої права каналам за тією ціною і на тих умовах, які влаштовують усі сторони. Цей же канал і знімав матчі.

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Однак в Україні вирішили створити єдиний пул, який передбачає зовсім інший принцип. Клуби передають свої права посереднику (в цьому випадку – Прем'єр-лізі), а та продає права каналам, а загальний виторг ділиться між клубами.

Телепул підтримали 8 клубів

У Києві в Будинку футболу 18-го липня відбулися збори клубів УПЛ. За створення єдиного телевізійного пулу проголосували вісім клубів, а чотири висловилося проти ("Динамо", "Зоря", "Десна", СК "Дніпро-1"). Вісім голосів – достатньо для створення телепулу.

26-го липня телеканали "Футбол 1/2" та Українська Прем'єр-ліга досягли угоди про передачу медіа-прав на трансляції всіх матчів УПЛ. Таким чином, телеканали "Футбол 1/2" набувають статус Офіційного телетранслятора української Прем'єр-ліги.

Вони отримують ексклюзивні права на трансляції всіх матчів УПЛ терміном на три сезони – 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.

Інші телеканали не мають права транслювати поєдинки чемпіонату України, оскільки їм можуть загрожувати судові позови від каналів "Футбол 1/2" та УПЛ.

"Карпати" можуть відкликати свій голос за телепул

Як повідомляє "ТаТоТаке", "Карпати" планують вийти з пулу каналів "Футбол 1/2". Львів'яни хочуть, щоб їхні матчі показував канал "2+2". У львівському клубі Спорт24 заявили, що зроблять офіційну заяву щодо того, який канал транслюватиме домашні матчі "левів".

"Карпати" можуть відкликати свій голос за продаж прав каналам "Футбол 1/2", що зробить голосування УПЛ про телепул нелегітимним. Фактично це означає, що єдиний телепул, який вистраждали в УПЛ, зруйнований. За пропозицію каналів "Футбол 1/2" проголосували мінімально необхідні 8 клубів, а тепер "Карпати" відкликають свій голос.

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Інші клуби – "Динамо", "Дніпро-1", "Зоря" і "Десна" від початку категорично відмовлялися від трансляції домашніх матчів на каналах "Футбол 1/2".

Існував варіант, що УПЛ буде судитися з ними, але тепер навіть це під питанням, адже у ліги не буде кворуму з питання телепул. Можливо, канали "Футбол 1/2" тепер взагалі не можуть вважатися офіційним транслятором.

Президент УПЛ йде у відставку

Журналіст Кирило Крижановський повідомляє, що президент УПЛ Томас Грімм хоче розірвати контракт з прем'єр-лігою і подати у відставку зі свого поста.

Зараз ведуться консультації та переговори. До кінця тижня ситуація з Гріммом і його роботою в Україні проясниться остаточно. З великою долею ймовірності можна стверджувати, що він покине свій пост.



На рішення Грімма вплинула ситуація з "єдиним пулом" – спочатку 4, а тепер вже 5 клубів відмовилися підкоритися УПЛ і укласти контракти з каналом "Футбол 1/2",

– написав Крижановський.

Абсурдна ситуація

Перший домашній матч УПЛ сезону 19/20 "Карпати" проведуть 31-го липня проти "Динамо". На цей момент канали "2+2" і "Футбол 1" внесли матч 1-го туру УПЛ у телепрограму на 31 липня.

У телепрограмі каналів "Футбол 1/2" назву матчу не вказано, однак на 19:25 заплановано початок трансляції матчу УПЛ. У цей час починається тільки зустріч "Карпат" і "Динамо".

Матч УПЛ "Карпати" – "Динамо" є також у програмі "2+2". Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик повідомив, що канал готує показ поєдинку "Карпати" – "Динамо".

За перебігом ситуація щодо телепулу – читайте на Спорт24.