У Далласі одну з вулиць назвуть на честь відомого баскетболіста

Одну з вулиць американського міста Даллас перейменують на честь баскетболіста Дірка Новіцкі. Він виступав за місцеву команду протягом 21 року.

Влада міста погодила перейменування вулиці Olive Street поряд з домашньою ареною "Даллас Маверікс" в Nowitzki Way.

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Німецький баскетболіст Дірк Новіцкі виступав за місцеву команду 21 сезон. Під час драфту 1998 року він був обраний командою "Мілуокі Бакс", але одразу обміняний в "Даллас". За "Меверікс" він виступав під 41-им номером. У 2019 році він оголосив про закінчення кар'єри. Перед цим гравець отримав символічні ключі від міста.