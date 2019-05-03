У DAZN підтвердили переговори з Володимиром Кличком

Британський боксерський менеджер Едді Хірн, який представляє інтереси стрімінгової платформи DAZN, підтвердив, що компанія веде перемовини з Володимиром Кличком.

За словами Хірна, дворазовий чемпіон світу і переможець Олімпіади-1996 має шалену підтримку фанатів, а переговори про його повернення вже просунулися досить далеко. Про це повідомляє сайт klitschko-brothers.com.

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"Думаю, що Володимир оцінює все. Поки немає ніяких новин, крім тих, що DAZN дійсно веде з ним переговори. Фанати чекають на його повернення, я хочу повернення Кличко. Я думаю, що він великий і чудовий боксер. Але, подивимося", – заявив Едді Хірн.

Спорт24 писав, що у березні 2019 року стрімінгова платформа DAZN запропонувала Володимиру Кличку контракт в розмірі 40 мільйонів доларів за повернення в ринг. Згодом з'явилася інформація, що Володимир Кличко може отримати за три поєдинки два мільярди гривень (80 мільйонів доларів). Боксер нібито заробить ці гроші, якщо проведе три поєдинки як професіонал, які можуть відбутися у 2019 році. Згідно з одним із пунктів, обов'язковою умовою проведення наступного бою є перемога в попередній зустрічі. Два з трьох суперників – Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

Сам Володимир Кличко теж не проти повернутися в ринг, про що він неоднозначно заявив.