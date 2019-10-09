У Дерев'янченка розраховують провести бій із Саулем Альваресом

У команді українського боксера Сергія Дерев'янченка розраховують отримати бій проти Сауля Альвареса. Бою з мексиканцем добивається і Геннадій Головкін, який в останньому поєдинку переміг українця.

Менеджер Сергія Дерев'янченка Кіт Конноллі вважає, що в українця більше шансів отримати бій проти Альвареса.

Дивіться також: Головкін – Дерев’янченко: відео бою

Говорімо відверто. Сергій знає, вболівальники знають, що він був кращий (за Головкіна, – Спорт24) і повинен був перемогти й отримати титул. А це означає, що Сергій дасть Альваресу більш конкурентний бій в порівнянні з Головкіним,

– цитує Коннолі vRINGe.

Спорт24 писав, що в ніч з 4 на 6 жовтня Геннадій Головкін сумнівним рішенням суддів переміг українця Сергія Дерев'янченка та завоював титули IBF та IBO. Обидва боксери заявили, що не проти реваншу.

До цього пояс IBF належав саме Альваресу, однак організація забрала його в мексиканця. Канело не зміг домовитися про захист титулу в бою з Дерев'янченком і пояс IBF став вакантним.

Читайте також: Головкін – Дерев'янченко: відомі боксери називають українця переможцем

Головкін та Альварес провели два поєдинки: перший завершився нічиєю, а в другому Канело виграв рішенням суддів. Після цього Головкін безуспішно добивається реваншу. Альварес же заявив, що не планує битися з казахстанцем.

Канело наступний поєдинок проведе 2 листопада проти росіянина Сергія Ковальова. Цей бій буде за титул WBO у напівважкій вазі, яким володіє Ковальов.

Справжній воїн: Кров залила Дерев'янченку око, але він сказав, що це не зупинить його, – тренер українця