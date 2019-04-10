"Динамо" офіційно підписало легіонера: фото

Уругвайський футболіст Карлос де Пена офіційно став футболістом київського "Динамо" після того, як пройшов перегляд в українській команді.

Карлос де Пена підписав з "Динамо" контракт, перебуваючи у статусі вільного агента.

Читайте також: "Селтік" прийняв несподіване рішення щодо майбутнього Мар'яна Шведа

Угода розрахована до кінця сезону 2018/2019 з опцією продовження. У новому клубі Карлос виступатиме з ігровим номером 14 на формі.

Карлос де Пена підписав з «Динамо» контракт, перебуваючи у статусі вільного агента.



Угода розрахована до кінця сезону 2018/2019 з опцією продовження.



У новому клубі Карлос виступатиме з ігровим номером 14 на формі. pic.twitter.com/DDhgiHq4le — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 10 апреля 2019 г.

Раніше іспанський нападник "біло-синіх" Фран Соль, який підсилив команду взимку, виклав у своєму Instagram відео разом з уругвайцем. Обидва футболісти займаються на орбітреку. Соль відновлюється після травми, а де Пена схоже, що набирає форму.

Карлос Де Пена перебуває без клубу з початку року. Останньою командою футболіста був уругвайський "Насьональ", в якому він почав свою професійну кар'єру.

У "Динамо" 27-річного уругвайця начебто порекомендував колишній тренер "біло-синіх" Леонід Буряк.

За всю свою кар'єру футболіст зіграв 123 матчі, забив 21 гол та віддав 16 результативних передач. За даними Transfermarkt, його трансферна ціна складає 1,5 млн євро.

У січні 2019 року бразильський "Ботафого" оголосив про переговори з уругвайцем, однак контракт з ним не був укладений.

Уругваєць в основному виступає на позиції лівого атакувального півзахисника, але також може бути центральним форвардом і лівим півзахисником.

Нещодавно "Динамо" покинув бразилець Вітор Буено . Ймовірно в обличчі Карлоса де Пена київський клуб бачить заміну Буено.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram