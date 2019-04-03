У Дніпрі визначився останній півфіналіст Суперліги з баскетболу

"Дніпро" переміг вдома "Одесу" в третьому поєдинку чвертьфінальної серії плей-оф Суперліги – 91:81.

"Дніпро" – "Одеса" 91:81 (19:16, 27:23, 25:21, 20:21)

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Господарі одразу взялися спокійно зі старту перебирати на себе перевагу. Тимофеєнко влучно завершив перший у матчі прорив, а згодом Вільховецький підтримав темп влучним пострілом з-за дуги. Натомість гостей на старті підводила влучність. Як тільки їм вдалося поліпшити цей компонент гри, становище майже зрівнялося. Втім дніпряни уважно діяли в захисті, не дозволяючи одеситам надто розігнатися. Самі ж здобули три очки переваги після стартової 10-хвилинки.

Другу чверть господарі також почали з потужного тиску. Фесенко взяв на себе гру й тричі поспіль результативно завершив проходи під кільце суперника. Згодом після чергового прориву Кирила господарі відірвалися вперед на 10 очок. Однак два поспіль триочкових Щепкіна та Белікова зменшили різницю до чотирьох. Загалом господарі до великої перерви здобули 7 очок запасу.

"Дніпро" майже вдвічі перевершив "Одесу" за цей час під щитами – 21:10. Також господарі більше забивали з середньої відстані – 13 проти 8.

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По перерві у гостей активно продовжив боротьбу лідер команди Мейсі. Спочатку він влучно завершив прорив під кільце суперника, а згодом триочковим скоротив різницю до чотирьох очок. Втім щільний захист господарів не дозволив більшого. Натомість дніпряни на заключну чверть відірвалися на 11 очок.

У четвертій чверті господарі виходили вперед на 14 очок. Та одесити до останнього боролися за перемогу. За кілька хвилин до кінця основного ігрового часу в господарів розладналася гра в атаці. Поки вони довго не могли забити, гості скоротили різницю до трьох очок за 1:28 до сирени. Після тайм-аута надзвичайно важливим для "Дніпра" став ефектний та складний триочковий Мішули. Заключний ривок господарів остаточно зняв усі питання.

У підсумку, "Дніпро" вийшов у півфінал плей-оф, де зіграє проти южненського "Хіміка".

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