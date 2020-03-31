У ДТП загинула дружина одного з найкращих шахістів світу
Вірменський гросмейстер Левон Аронян повідомив про смерть своєї дружини, 33-річної австралійської шахістки Аріани Каоїлі.
15 березня Каоїлі потрапила в серйозне ДТП в Єревані. Протягом двох тижнів лікарі боролися за її життя.
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Автомобіль, за кермом якого сиділа Каоілі, врізався в бетонну огорожу моста. Рятувальникам довелося застосовувати спецтехніку, щоб визволити дівчину з кабіни.
"У мене немає слів, щоб висловити скорботу з приводу смерті моєї дружини Аріани. Вона була розумною, працьовитим і життєрадісною людиною, яка прожила прекрасне життя. Я люблю тебе, мила, спи спокійно", – написав Аронян в Twitter.
Що відомо про Аріану Каоїлі
Каоїлі – австралійська шахістка, яка народилася на Філіппінах. Вона є чемпіонкою Океанії 2009 року, учасницею кількох Всесвітніх шахових Олімпіад. З 2013 року жила і працювала в Вірменії.
Левон Аронян і Аріана Каоїлі одружилися в 2017 році, незабаром після того, як вірменський гросмейстер завоював Кубок світу.
2000 року Аріана виграла чемпіонат серед дівчат до 16 років на Філіппінах. У рейтинговому списку ФІДЕ в жовтні 2002 року Каоілі досягла свого пікового рейтингу – 2309.
У 2009 році вона виграла турнір London Chess Classic Women Invitational. У тому ж році Каоїлі виграла зональний чемпіонат Океанії серед жінок і в результаті отримала право брати участь в чемпіонаті світу серед жінок 2010 року. Однак на цьому турнірі вона не з'явилася.
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