У ДТП загинула дружина одного з найкращих шахістів світу

Вірменський гросмейстер Левон Аронян повідомив про смерть своєї дружини, 33-річної австралійської шахістки Аріани Каоїлі.

15 березня Каоїлі потрапила в серйозне ДТП в Єревані. Протягом двох тижнів лікарі боролися за її життя.

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Автомобіль, за кермом якого сиділа Каоілі, врізався в бетонну огорожу моста. Рятувальникам довелося застосовувати спецтехніку, щоб визволити дівчину з кабіни.

"У мене немає слів, щоб висловити скорботу з приводу смерті моєї дружини Аріани. Вона була розумною, працьовитим і життєрадісною людиною, яка прожила прекрасне життя. Я люблю тебе, мила, спи спокійно", – написав Аронян в Twitter.

I have no words to express the grievance over my wife Arianne's death. She was intelligent , hard working and joyous person that lived a beautiful life...



I love you honeybun, sleep tight.... — Levon Aronian (@LevAronian) March 30, 2020

Що відомо про Аріану Каоїлі

Каоїлі – австралійська шахістка, яка народилася на Філіппінах. Вона є чемпіонкою Океанії 2009 року, учасницею кількох Всесвітніх шахових Олімпіад. З 2013 року жила і працювала в Вірменії.



Левон Аронян і Аріана Каоїлі одружилися в 2017 році, незабаром після того, як вірменський гросмейстер завоював Кубок світу.



2000 року Аріана виграла чемпіонат серед дівчат до 16 років на Філіппінах. У рейтинговому списку ФІДЕ в жовтні 2002 року Каоілі досягла свого пікового рейтингу – 2309.



У 2009 році вона виграла турнір London Chess Classic Women Invitational. У тому ж році Каоїлі виграла зональний чемпіонат Океанії серед жінок і в результаті отримала право брати участь в чемпіонаті світу серед жінок 2010 року. Однак на цьому турнірі вона не з'явилася.

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