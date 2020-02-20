У Формулі-1 зацікавилися новою технологією в боліді Mercedes: відео

В Барселоні тривають передсезонні тести команд Формули-1. В другий день тестів увагу всіх привернув Льюїс Хемілтон та його оновлення боліду Mercedes – незвичне кермове управління.

На відеокадрах з машини Льюїса видно, що пілот при виході на пряму тягне кермо на себе, що, можливо, впливає на схід-розвал передніх коліс. Перед входом в поворот Льюїс штовхає кермо від себе, повертаючи його в початкове положення. Нова система отримала назву DAS.

"Я тестував її тільки сьогодні вранці, тому поки мало що можу сказати. Ми поки просто намагаємося у всьому розібратися. Зрозуміти, як все працює. З точки зору безпеки все в порядку, у ФІА немає претензій", – коротко прокоментував цю новинку Льюїс Хемілтон.

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При цьому Хемілтон не завжди використовує новинку, оскільки якщо робити це занадто часто, то це може привести до підвищеного зносу передніх коліс, впевнені експерти Auto Motor und Sport. Але якщо переміщати колеса "дозовано", то можна продовжити термін їх служби завдяки більш ефективному охолодженню.

Дане пристосування викликало величезний інтерес у журналістів і команд-конкурентів. Проте технічний директор Mercedes Джеймс Еллісон впевнений, що нова система повністю відповідає регламенту.

"Так, у нас на боліді з’явилася нова система. Якщо вам цікаво, вона називається DAS. Вона покращує параметри кермування. Сподіваємося, що в цьому році вона допоможе нашим пілотам. Але як саме вона працює, як ми будемо її використовувати – цього ми вам не скажемо", – розповів Еллісон.

Ці слова підтверджує і технічний директор Racing Point Енді Грін: "Наскільки ми бачимо на відео, цей пристрій є частиною кермового управління. У регламенті сказано, що пілот може змінювати положення передніх коліс за допомогою кермового управління. В якій площині – в правилах не уточнюється".