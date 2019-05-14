У Формулі-1 з'явився новий європейський етап

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У Формулі-1 з'явився новий європейський етап

Вже з наступного сезону у Формулі-1 буде новий європейський етап. Керівництво перегонів домовилося з трасою Зандворт у Нідерландах про повернення сюди Формули-1.

Угода між Формулою-1 та трасою Зандворт розраховано на три сезони. Перший етап відбудеться вже у 2020 році. Очікується, що Гран-прі Голландії стане першим європейським етапом в наступному чемпіонаті. Його титульним спонсором стала компанія Heineken.

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Причиною для повернення Формули-1 в Нідерланди стали успіхи голландського гонщика Макса Ферстаппена, який виступає за Red Bull.

Однак щодо нового етапу є ряд запитань. В першу чергу про те, чи залишиться гран-прі Іспанії у наступному сезоні. Зокрема, контракт на проведення Гран-прі Іспанії завершився разом з гонкою в Барселоні, яка відбулася 13 травня. Представники цього етапу, як і раніше сподіваються домовитися з Liberty Media про продовження співпраці. При цьому вони легко погодилися відмовитися від ролі першого європейського Гран-прі сезону. Та не відомо, чи у керівництві Формули-1 погодяться збільшити кількість етапів. Адже з 2020 року з'явиться ще й етап у В'єтнамі.

Також занепокоєння викликає те, що новий етап у Нідерландах перетягне до себе частину фанатів, які відвідували інші європейські етапи. Відтак у них впаде кількість глядачів на трибунах.

На ці питання поки у Формулі-1 немає відповіді.

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Зандворт приймав перегони чемпіонату світу з невеликими перервами з 1952 по 1985 рік. Зазвичай вони проходили в травні-червні, іноді навіть відкриваючи сезон, як в 1962 році. В останні роки організатори чемпіонату ставили гонку на серпень.

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Теги: Спорт Новини Спорту Формула-1 Нідерланди
Джерело: 24 канал
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