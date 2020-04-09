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У футболі змінили правила трактування гри рукою та офсайду

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Зміни у правилах світового футболу / uefa

Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) внесла зміни в правила світового футболу, що стосуються гри рукою і визначення офсайду. Тепер арбітрам стане легше відрізнити, де була гра рукою, а де плечем.

Відповідний документ IFAB опублікований на сайті організації, де внесені усі поправки до нових правил у футболі.

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Якщо м'яч потрапив у руку не нижче пахви, то в таких епізодах трактується як "гра плечем". Згідно зі змінами, випадкове потрапляння м'яча в руку атакувального гравця буде вважатися порушенням лише в тому випадку, якщо це відбувається безпосередньо перед голом або гольовим моментом.


Трактування гри рукою із офіційного документа / Скріншот 24 каналу 

IFAB внесла корективи у правила визначення офсайду

Футболіст атакувальної команди вже не буде знаходиться в положенні "поза грою", якщо гравець команди, що захищається навмисно зіграв рукою та м'яч від його руки потрапив у ноги суперника, що знаходиться за лінією останнього захисника.

Крім того, IFAB вніс корективи в роботу відеоасистентів рефері (VAR). Вони продовжать повідомляти головному судді свої рішення та давати поради, але остаточний вердикт виноситиме головний арбітр в полі.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол
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