У футболіста "Динамо" рідкісна травма, але він повернеться раніше зазначеного терміну

Медична служба "Динамо" повідомила позитивні новини щодо травми півзахисника команди Міккеля Дуелунда. Футболісту не знадобиться операція.

Стан легіонера "Динамо" прокоментував головний лікар першої команди Леонід Миронов. Він назвав ушкодження гравця рідкісним.

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Медична служба "Динамо" після ретельного огляду Дуелунда в Україні в Інституті травматології у провідних фахівців в області його травми була не задоволена результатами висновків наших лікарів і вирішила проконсультуватися у провідних європейських фахівців в області травми стопи в Данії і Німеччини.



Після обстеження спочатку в одній країні, а вчора і в іншій, фахівці зробили однозначний висновок, що Міккель не потребує операції, а йому необхідно консервативне лікування і спеціальна фізична реабілітація протягом 12-14 днів. Клубна медична служба "Динамо" з цим абсолютно погодилася, оскільки в Німеччині Дуелунд знаходився в супроводі нашого провідного лікаря Андрія Шморгуна.



Після проведення консиліуму прийнято рішення відмовитися від рекомендацій наших фахівців і прислухатися до європейських, які в один голос заявили, що у випадку з Міккелем (а у нього рідкісна травма великого пальця ноги) операція не потрібна, навпаки – вона навіть може зашкодити,

– йдеться на сайті киян.

З дозволу президента клубу Ігоря Суркіса і за погодженням з головним тренером Олексієм Михайличенко було прийнято рішення відпустити Міккеля Дуелунда на реабілітацію до Данії, де йому вже доводилося відновлюватися у свого реабілітолога після перелому, який він отримав минулого року.

4-го вересня Міккель має повернутися до Києва для контрольного тестування.

Раніше сам футболіст заявив, що йому потрібна операція, відтак він не зможе допомогти "Динамо" ще 5-6 тижнів.

Дуелунд перейшов у "Динамо" влітку 2018 року. Через чисельні травми Міккель зіграв за "біло-синіх" тільки 13 матчів. У його активі гол та результативна передача.