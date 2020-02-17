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У Китаї раптово помер 29-річний український фігурист Микола Бондар

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Микола Бондар помер / Главком

У суботу, 15 лютого, не стало Миколи Бондаря. Відомий український фігурист пішов з життя у віці 29 років.

Трагічну новину повідомив автор блогу forum.skating.com.ua.

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Микола – бронзовий призер чемпіонату України 2008, учасник юніорського чемпіонату світу 2007/2008 та юніорських Гран-прі.

Після завершення кар'єри фігурист Бондар працював тренером у Китаї, в місті Сучжоу (знаходиться недалеко від Шанхая).


Помер Микола Бондар / Фото: Главком

  • Нагадаємо, що нині у Китаї – епідемія короновірусу 2019-nCoV, але Сучжоу не знаходиться в епіцентрі поширення небезпечної хвороби, втім у місті ретельно проводять протиепідеміологічні заходи.
  • Станом на 17 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 1 775 людей. Загальна кількість інфікованих – 71 709 осіб по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали 11 160 людей.
  • МОЗ України заявив, що евакуація українських громадян з Уханю відбудеться 19 січня.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Китай Фігурне катання
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