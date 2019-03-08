У Києві на площі Зірок з'явилися нові імена трьох українських спортсменок: фото

У центрі Києва біля Палацу спорту відбулася закладка нових зірок на площі, де вже були викарбувані імена 13 видатних українців – зокрема, Богдана Ступки, Ніни Матвієнко, Ольги Харлан.

Тепер там з'явилися зірки на честь чемпіонки світу з дзюдо Дарини Білодід, срібної призерки чемпіонату світу з легкої атлетики Юлії Левченко і титулованої пауерліфтерки Лариси Соловйової.

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Українські спортсменки отримали свої зірки // ТРЦ Gulliver

Дарина Білодід – український дзюдоїстка, чемпіонка Європи, чемпіонка світу та дворазова чемпіонка Європи серед кадетів.

Лариса Соловйова – українська спортсменка, пауерліфтерка, багаторазова чемпіонка світу та рекордсменка.

Юлія Левченко – українська легкоатлетка, що спеціалізується в стрибках у висоту, срібний призер чемпіонату світу, чемпіонату Європи та чемпіонка юнацьких Олімпійських ігор-2014.

"Прекрасний момент перед Міжнародним жіночим днем", – підписала Левченко фото в своєму Instagram.

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