У Києві на площі Зірок з'явилися нові імена трьох українських спортсменок: фото

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Дарина Білодід
Дарина Білодід / Фото з відкритих джерел

У центрі Києва біля Палацу спорту відбулася закладка нових зірок на площі, де вже були викарбувані імена 13 видатних українців – зокрема, Богдана Ступки, Ніни Матвієнко, Ольги Харлан.

Тепер там з'явилися зірки на честь чемпіонки світу з дзюдо Дарини Білодід, срібної призерки чемпіонату світу з легкої атлетики Юлії Левченко і титулованої пауерліфтерки Лариси Соловйової.

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Українські спортсменки отримали свої зірки // ТРЦ Gulliver

Дарина Білодід – український дзюдоїстка, чемпіонка Європи, чемпіонка світу та дворазова чемпіонка Європи серед кадетів.

Лариса Соловйова – українська спортсменка, пауерліфтерка, багаторазова чемпіонка світу та рекордсменка.

Юлія Левченко – українська легкоатлетка, що спеціалізується в стрибках у висоту, срібний призер чемпіонату світу, чемпіонату Європи та чемпіонка юнацьких Олімпійських ігор-2014.

"Прекрасний момент перед Міжнародним жіночим днем", – підписала Левченко фото в своєму Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a beautiful moment before International Women’s Day

Публикация от Yuliia Levchenko (@levchenkou)

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Теги: Дарія Білодід Юлія Левченко Новини Києва Новини Спорту Спорт
Джерело: 24 Канал
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