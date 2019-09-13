У Києві презентували чемпіонат світу з хокею U-20: дата змагань

12 вересня на НСК "Олімпійському" Федерація хокею України провела презентацію чемпіонату світу з хокею серед юніорів. Чемпіонат відбудеться з 12-го по 18 грудня цього року.

Про це інформує офіційний сайт Федерації хокею України.

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Президент федерації хокею України Анатолій Брезвін розповів, що найкращим майданчиком для проведення турніру було обрано "Палац спорту" в Києві.

Коли ми з міністерством молоді та спорту України готували заявку, обговорювали всі питання, однозначно було вирішено, що проводити турнір потрібно на найкращій арені в "Палаці Спорту" в Києві. Хочу всім нагадати, що чемпіонат світу U18 ми провели на дуже високому рівні. Тоді ми отримали високу оцінку від Міжнародної федерації хокею, що і стало причиною того, що ми знову маємо можливість провести чемпіонат в Києві,

– заявив Брезвін.

Суперниками збірної України на груповому етапі чемпіонату світу будуть Франція, Польща, Угорщина, Італія і Естонія.