У Києві велосипедисти вийшли на протест через скандал з чемпіонкою Ганною Соловей: фото

Обурені через скандал чемпіонкою Ганною Соловей велосипедисти та активісти прийшли з протестом під Міністерство молоді та спорту. Вони вимагають звільнити з посади Президента Федерації велосипедного спорту України Олександра Башенка.

Про це повідомила кореспондентка 24 каналу з місця події у прямому ефірі.

Важливо: Федерація розгляне відставку Башенка через скандал з велогонщицею Ганною Соловей

Окрім звільнення президента Федерації велоспорту з посади, активісти вимагають публічних вибачень. Відомо, що Ганна Соловей також приїде на цю акцію.

Одна з організаторів акції Юліана Бондарчук розповіла, що звільнити Башенка з посади не так вже й просто.

Логічним було б звільнення Башенка з посади і призначення нового очільника Федерації велоспорту, але, на жаль, статут громадської організації прописаний так, що це практично неможливо зробити. Єдине – можна розірвати договір з цією Федерацією на рівні Міністерства молоді та спорту,

– зазначила вона.

Бондарчук додала, що аби оперативно вирішити цей скандал, активісти просять у Міністерства молоді та спорту зібратися з ними на розмову та посприяти створенню нової Федерації велоспорту.

Акція протесту з вимогою звільнити Олександра Башенка з посади: фото 24 каналу

Окрім того, за її словами, це вже не перше хамське ставлення до спортсменів від Олександра Башенка.

Що відомо про скандал?

Велогонщиця Ганна Соловей стала чемпіонкою II Європейських ігор у гонці за очками. Проте, Федерація велоспорту України на своїй сторінці у Facebook привітала з цим досягненням не її, а голову Київської міської федерації велоспорту Мухомора C.М.



Славнозвісний пост з привітанням Ганни Соловей від Федерації велоспорту України

Це обурило Ганну. За її словами, Мухомор не має до її успіху ніякого відношення. "Хотілось би знати, чому ви вітаєте незнайому мені людину, якої я ніколи не бачила. Цей чоловік не допомагав мені в підготовці до змагань абсолютно нічим. При цьому ви берете мою світлину та мій результат", – заявила чемпіонка.

З відповіддю пан Башенко не забарився. Причому відповів у дуже хамовитому стилі, зовсім не притаманному для очільника профільної федерації.

Аню, дивись, як ми будемо навчатись. Ти відкрила рот, тепер ти будеш за це відповідати. Їздиш на моєму велосипеді, їздиш в моїй формі, на голові у тебе мій шолом. Чого ти ще хочеш, щоб я тебе возив? Я не Базін, запам’ятай, принцесо. Будеш робити роботу – приймемо тебе, будеш смердіти – проженемо і не згадаємо як звали,

– відповів Башенко.

Соловей заперечила Башенку, написавши, що з переліченого йому належить лише велосипед, який "не витримав і року". Натомість Олександр додав, що через порушення умов контракту із федерацією Ганна тепер не має права бути в збірній України. "А святе місце пустим не буває", – грізно підсумував керівник.