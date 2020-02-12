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У "Короля футболу" Пеле серйозні проблеми зі здоров'ям

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Пеле / www.npr.org

Нещодавно Пеле переніс операцію із заміни тазостегнового суглоба. За словами сина, 79-річна футбольна легенда майже не виходить з власного будинку та перебуває у депресії.

Після операції пересадки кісток на стегні, бразильський футболіст не пройшов належної реабілітації для повного одужання. Зараз Пеле пересувається виключно за допомогою ходунків.

"Це трохи краще, ніж було раніше, коли батько пересувався на інвалідному візку, але йому все одно складно пересуватися", – зазначив син футболіста в інтерв'ю Globo Esporte.

Через такі проблеми з пересуванням колишній футболіст не виходить із дому та перебуває у депресії.

Уявіть, він – король, він завжди був дуже значною фігурою, а сьогодні він більше не може нормально ходити. Він дуже соромиться цього,
– поділився Едіньо.

Нагадаємо, у квітні 2019 року Пеле було госпіталізовано в паризьку клініку. У бразильця різко підвищувалась температура. Після обстеження "зірку футболу" було прооперовано через загострення інфекції сечовивідних шляхів.

Додамо, що Пеле є єдиним в історії футболістом, якому вдавалось тричі перемагати на чемпіонатах світу. Він і досі залишається найкращим бомбардиром в історії футболу, забивши понад 1280 голів. За збірну Бразилії відзначився 77 результативними ударами.

За версіями ФІФА та IFFHS був визнаний найкращим футболістом XX століття. У червні 2016 року його було нагороджено Олімпійським орденом. 23 жовтня "футбольній легенді" виповниться 80 років.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту
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