У Львові на матчі збірної України з футболу очікується 200 сербських фанів

Кваліфікаційний матч чемпіонату Європи 2020 року між збірними України та Сербії у Львові відвідають близько 200 фанатів гостьової команди.

Як повідомляє видання "Спортивка", близько 200 уболівальників збірної Сербії відвідають матч відбору Євро-2020 з Україною. Серед них, швидше за все, не повинні бути радикали.

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І все ж трабли навколо матчу Україна - Сербія можливі. Вирішили допустити до Львова орієнтовно 200 фанатів "братушок". Щоправда, категорії А, тобто таких собі безневинних і офіційних.... Але де гарантія, що серед них не затесаються "радикали"?.. — Спортивка (@Sportyvka) 2 июня 2019 г.

Також у п'ятницю, 7-го червня, напередодні матчу українські та хорватські уболівальники пройдуть по Львову спільним маршем. Фанати стартують біля пам'ятника Данилу Галицькому. Початок, о 18.00.

Історично склалося, що хорвати й серби недолюблюють одне одного, в тому числі це проявляється у вболівальника середовищі.

Поєдинок Україна – Сербія відбудеться 7 червня о 21.45 на "Арені Львів", яка розрахована на 34 915 глядачів.