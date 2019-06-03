У Львові на матчі збірної України з футболу очікується 200 сербських фанів
Кваліфікаційний матч чемпіонату Європи 2020 року між збірними України та Сербії у Львові відвідають близько 200 фанатів гостьової команди.
Як повідомляє видання "Спортивка", близько 200 уболівальників збірної Сербії відвідають матч відбору Євро-2020 з Україною. Серед них, швидше за все, не повинні бути радикали.
Читайте також: Збірна України втратила п'ятьох футболістів перед матчем з Сербією та Люксембургом
Також у п'ятницю, 7-го червня, напередодні матчу українські та хорватські уболівальники пройдуть по Львову спільним маршем. Фанати стартують біля пам'ятника Данилу Галицькому. Початок, о 18.00.
Історично склалося, що хорвати й серби недолюблюють одне одного, в тому числі це проявляється у вболівальника середовищі.
Поєдинок Україна – Сербія відбудеться 7 червня о 21.45 на "Арені Львів", яка розрахована на 34 915 глядачів.