Гімнастка Любов Рассихіна трагічно загинула у Львові

Ввечері у суботу, 15 червня, у Львові авто на смерть збило 77-річну жінку. Загиблою виявилася відома гімнастка Любов Рассихіна.

За даними ZAXID.NET, ДТП трапилась приблизно о 20:00 у суботу, 15 червня. 44-річний громадянин Азербайджану керував автомобілем Mercedes-Benz 410D та збив 77-річну львів’янку. Від отриманих травм жінка померла на місці ДТП.

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"Жінка йшла на потяг, їхала до своєї доньки. На жаль, смерть настала моментально. Майстру спорту з гімнастики, судді міжнародної категорії Любов Рассихіній було 77 років і вона декілька десятиліть очолювала спеціалізовану дитячо-юнацьку спортивну школу олімпійського резерву при львівському СКА", – повідомив прес-секретар ФК "Карпати" (Львів) Юрій Назаркевич.

Любов Рассихіна була дружиною Бориса Рассихіна, який виступав за "Карпати" ще у 1963 році (у перший рік існування команди). Згодом він у 70-ті роки минулого століття працював у тренерському штабі "Карпат", а в 1989 році був головним тренером відродженого львівського клубу. Любов та Борис Рассихіни прожили разом майже 60 років.