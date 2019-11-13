У матчах проти Естонії та Сербії можна очікувати на дебютантів, – Андрій Шевченко

Напередодні товариського поєдинку зі збірною Естонії відбулася прес-конференція головного тренера національної команди України Андрія Шевченка.

– Якою є наразі кадрова ситуація в команді, в якому стані перебуває Миколенко? Його участь у найближчих матчах під питанням?

– Миколенко пройшов обстеження, ніяких серйозних проблем не виявлено. Плануємо, що до другої гри, зі збірною Сербії, він буде готуватися. Коноплянка відновився після ушкодження, але в нього підвищилася температура, він сьогодні не буде брати участі у тренуванні. У Шепелєва була невелика проблема, але зараз уже з ним усе гаразд. Так само все гаразд і з рештою футболістів.

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– Наскільки готова команда в матчі, який, по суті, нічого не вирішує, демонструвати свої найкращі якості?

Мотивація завжди буде. Зокрема, у тих футболістів, хто менше був задіяний раніше. Деякі гравці не візьмуть участі в поєдинках через пошкодження чи через дискваліфікацію, тож буде шанс в інших. До того ж із цим суперником ми ще можемо зустрітися в майбутньому, тож позитивний результат зараз не завадить.

– Які шанси в захисника "Динамо" Попова потрапити до вашої команди?

– Він зараз грає за молодіжну збірну України. Ця команда діє за такою самою структурою гри, як і національна. Будемо спостерігати за Поповим. Він успішно виступає за свій клуб, ми раді за нього. Нехай отримає постійне місце в основному складі, і ми будемо його розглядати як кандидата до національної збірної.

– Чи не вплине на атмосферу в команді останній матч "Динамо" із "Шахтарем", в якому було багато емоцій, скандал?

Мені особисто було дуже приємно бачити, як футболісти "Динамо" відреагували на ту ситуацію, що мала місце в Харкові, підтримавши гравців "Шахтаря". Расизму немає місця в українському футболі. Ми маємо згуртуватися проти цієї проблеми й боротися з нею разом.

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– Як ви можете прокоментувати виклик до збірної Іванісені?

– Цей футболіст діє на позиції опорного півзахисника, він успішно грає за "Зорю". Ми спостерігали за ним давно, тепер запросили. Плануємо використовувати його на тій самій позиції – як опорника.

– Останнім часом у збірній було небагато дебютів. Чи можна очікувати на дебют нових гравців у поєдинках, що відбудуться в листопаді?

– Так, це цілком можливо.

– Зараз є проблеми зі здоров’ям у Зінченка, сімейні справи в Маліновського, дискваліфікований Степаненко. Чи не означає це, що будуть награватися нові зв’язки в центрі поля?

– Так, Маліновський чекає на поповнення в сім’ї. Ми сподіваємося, у нього все буде добре. Ми дали йому кілька вихідних, він приєднається до команди у другій частині збору, коли ми полетимо до Белграда. Щодо складу будемо визначатися безпосередньо перед матчами. У Зінченка була невелика травма, сподіваємося, він відновиться.