У матчі "Колос" – "Маріуполь" стався історичний момент

У першому турі української Прем'єр-ліги "Колос" з Ковалівки в меншості переграв "Маріуполь" (2:1).

Це перша перемога "Колоса" у вищому дивізіоні за всю історію клубу. Крім того, в матчі стався історичний прецедент.

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Головний тренер "Колоса" Руслан Костишин під завісу зустрічі отримав жовту картку. Це сталося вперше в історії чемпіонатів України. Картки тренерам – нововведення у футболі, які почало діяти з сезону 2019/20.

Також у першому турі чемпіонату України в Чернігові зіграли "Десна" та "Львів". Поєдинок між командами завершився несподіваною перемогою львів'ян.

До слова, чемпіонат України стартував ще в неділю, 28-го липня. "Зоря" в першому турі перемогла "Ворсклу" у Полтаві.