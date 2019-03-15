У мережу потрапило відео, як Макгрегор знищив телефон фаната

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Конор Макгрегор
Конор Макгрегор / goldcoastbulletin.com.au

Американський портал TMZ опублікував відео інциденту Конора Макгрегора (21-4) з фанатом, після якого бійця заарештували.

Спорт 24 писав, Конор Макгрегор був заарештований у Флориді, США. Його звинувачували у нападі, збройному пограбуванні другого ступеня і злочинному хуліганстві третього ступеня.

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У поліції пояснили, що спортсмен накинувся на шанувальника біля готелю Fountainebleu в районі Маямі-Біч, забрав у нього смартфон, розтоптав його і забрав уламки з собою.

Ситуацію зафіксували камери відеоспостереження, а потерпілий пішов в поліцію. Вартість розбитого телефону він оцінив в одну тисячу доларів.

Дивіться відео, як Конор Макгрегор розбив телефона фаната


До слова, Макгрегор не вперше має проблеми із законом. Напад на автобус з учасниками турніру UFC навесні 2018-го також привів ірландця на лаву підсудних. Його зобов'язали пройти курс управління гнівом і виконати громадські роботи.

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Теги: Спорт
Джерело: 24 Канал
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