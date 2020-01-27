У нас завжди був дух, серце і яйця, – тренер про команду після важкої перемоги
Хокейний клуб "Донбас" провів два важкі матчі. У першій грі команда неочікувано поступилася вдома "Крижаним Вовкам". А у другій – здобула важку перемогу над херсонським "Дніпром".
Це варто побачити: Хокеїст "Донбасу" закинув вирішальну шайбу з гострого кута – відео
Після другої гри в тренера "Донбасу" Сергія Вітера спитали про стан команди. Його відповідь була доволі короткою.
"Усім хто нас поховав: великий привіт! Нехай трохи негарно, але скажу: у нашої команди завжди був дух, серце і яйця", – сказав Вітер у післяматчевому коментарі.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі