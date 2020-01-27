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У нас завжди був дух, серце і яйця, – тренер про команду після важкої перемоги

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Сергій Вітер / УХЛ

Хокейний клуб "Донбас" провів два важкі матчі. У першій грі команда неочікувано поступилася вдома "Крижаним Вовкам". А у другій – здобула важку перемогу над херсонським "Дніпром".

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Після другої гри в тренера "Донбасу" Сергія Вітера спитали про стан команди. Його відповідь була доволі короткою.

"Усім хто нас поховав: великий привіт! Нехай трохи негарно, але скажу: у нашої команди завжди був дух, серце і яйця", – сказав Вітер у післяматчевому коментарі.

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Хокей ХК Донбас
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