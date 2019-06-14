У наступному сезоні баскетбольної Суперліги зіграють 9 команд

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У наступному сезоні баскетбольної Суперліги зіграють 9 команд

У наступному чемпіонаті України з баскетболу зіграють 9 клубів. До вісімки учасників попереднього сезону додався чемпіон Вищої ліги "Прометей" (Кам’янське).

Відтак у Суперлізі виступлять "Запоріжжя", "Хімік" (Южне), "Дніпро", "Київ-Баскет", "Миколаїв", "Одеса", "Політехнік" (Харків), "Черкаські Мавпи" та "Прометей" (Кам’янське). 

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Поки що під питанням участь у наступному сезоні Суперліги Парі-Матч харківського Політехніка. У разі неможливості Політехніка взяти участь у розіграші Суперліги Парі-Матч, замінити його в елітному дивізіоні може інший харківський колектив Харківські Соколи, який в минулому сезоні виступав у Вищій лізі.

У плей-оф потраплятимуть 8 команд. Серії плей-оф, починаючи зі стадії 1/4 фіналу, гратимуться до 3 перемог. У минулому сезоні, нагадаємо, на стадії 1/4 фіналу плей-оф команди грали до двох перемог.

 

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Теги: Спорт Баскетбол БК Дніпро БК Миколаїв БК Одеса БК Київ-Баскет БК Хімік БК Черкаські Мавпи БК Запоріжжя БК Політехнік
Джерело: 24 канал
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