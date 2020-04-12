У Неймара новий вітчим: він на п'ять років молодший за зіркового футболіста – фото

Мама зірки світового футболу Неймара Надін Гонсалвес повідомила про те, що зустрічається з бразильським кіберспортсменом Тьяго Рамосом.

Про це жінка повідомила в Instagram. Варто зазначити, що Надін Гонсалвес 52 роки, тоді як її бойфренду – 22.

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Цікаво, що майбутній вітчим на п'ять років молодший за самого футболіста, свого потенційного пасинка. Проте, така перспектива не лякає самого Неймара, який в коментарях під фото мами побажав їй любові. "Будь щаслива, мама. Люблю тебе", – написав футболіст.

Тьяго Рамос є членом кіберспортивної команди 4K Easy, яка бере участь в турнірах по Free Fire.



Тьяго Рамос / Фото: Instagram

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