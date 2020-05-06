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У одноклубника футболіста "Динамо" виявили коронавірус

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Рікардо Фаті
Рікардо Фаті / ФК "Анкарагюджю"

В турецькому "Анкарагюджю", за який на правах оренди виступає форвард "Динамо" Жерсон Родрігес, виявлений перший випадок зараження коронавірусом.

Клуб вирішив приховати ім'я хворого футболіста, проте ЗМІ стверджують, що їм є сенегалець Рікардо Фаті, пише Xsport.

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Керівництво клубу планувало відновити тренування 5 травня, однак, після цього перенесли дату на 11 травня.

Нещодавно Жерсон Родрігес зізнався, що не хоче повертатися в табір "біло-синіх".

  • Через погані відносини з тренерським штабом "Динамо" вирішило віддати Родрігеса в оренду. Тренерському штабу "Динамо" начебто набридло байдуже ставлення Родрігеса до своїх професійних обов'язків.
  • Взимку на правах оренди гравець перейшов в "Анкарагюджю". У 7 матчах чемпіонату Туреччини Родрігес забив 3 голи і зробив 2 результативні передачі. Орендна угода розрахована до 30 червня 2020 року.
  • "Динамо" начебто готове продати Родрігеса не менше, аніж за 5 мільйонів євро. Однак трансферна вартість футболіста складає менше, аніж 2 мільйони євро.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Здоров'я Новини Туреччини Новини Спорту Динамо Коронавірус COVID-19 Спорт Футбол
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