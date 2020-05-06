У одноклубника футболіста "Динамо" виявили коронавірус
В турецькому "Анкарагюджю", за який на правах оренди виступає форвард "Динамо" Жерсон Родрігес, виявлений перший випадок зараження коронавірусом.
Клуб вирішив приховати ім'я хворого футболіста, проте ЗМІ стверджують, що їм є сенегалець Рікардо Фаті, пише Xsport.
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Керівництво клубу планувало відновити тренування 5 травня, однак, після цього перенесли дату на 11 травня.
Нещодавно Жерсон Родрігес зізнався, що не хоче повертатися в табір "біло-синіх".
- Через погані відносини з тренерським штабом "Динамо" вирішило віддати Родрігеса в оренду. Тренерському штабу "Динамо" начебто набридло байдуже ставлення Родрігеса до своїх професійних обов'язків.
- Взимку на правах оренди гравець перейшов в "Анкарагюджю". У 7 матчах чемпіонату Туреччини Родрігес забив 3 голи і зробив 2 результативні передачі. Орендна угода розрахована до 30 червня 2020 року.
- "Динамо" начебто готове продати Родрігеса не менше, аніж за 5 мільйонів євро. Однак трансферна вартість футболіста складає менше, аніж 2 мільйони євро.
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