У Парижі презентували логотип Олімпіади-2024: символами стали медаль, полум'я і Маріанна
У Парижі відбулася презентація логотипу для літніх Олімпійських і Паралімпійських ігор 2024 року. Дизайн логотипу об'єднує три культових символи, пов'язані зі спортом, іграми та Французькою Республікою – золота медаль, олімпійський і паралімпійський вогонь і Маріанна.
Церемонія відкриття XXXIII Літніх Олімпійських ігор відбудеться 26 липня 2024 року. Триватиме Олімпіада до 11 серпня.
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"Логотип, який має форму і колір найкрасивішої медалі з усіх, висловлює одну з основних цінностей спорту: прагнення до досконалості. Олімпійський і Паралімпійський вогонь завжди викликають у пам'яті особливі спогади. Полум'я запрошує нас мріяти, шукати нові способи організації Ігор.
І, нарешті, Маріанна. Емблема віддає данину поваги жінці, яка є відомим у всьому світі французьким національним символом. Маріанна – втілення революційного духу, яким будуть пронизані Ігри в Парижі. Вона втілює у собі бажання вивести змагання за межі стадіону, у центр міста.
Це знайома для кожного француза фігура, яка нагадує, що Олімпіада-2024 буде Іграми для всіх, вона буде належати людям", – йдеться у прес-релізі на сайті МОК.
Вперше емблема буде однаковою для Олімпійських та Паралімпійських ігор: одна з олімпійськими кільцями, інша – з паралімпійськими агітами внизу.
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Франція вшосте стане країною-господаркою Олімпійських ігор. До цього у Франції відбулися Літні Олімпійські ігри 1900 року (Париж), Зимові Олімпійські ігри 1924 (Шамон), Літні Олімпійські ігри 1924 (Париж), Зимові Олімпійські ігри 1968 (Гренобль), Зимові Олімпійські ігри 1992 (Альбервіль).