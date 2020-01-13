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У переможниці Ролан Гаррос помер батько – колишній український футболіст

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Помер батько Олени Остапенко / Фото з відкритих джерел

У Латвії помер відомий український футболіст Євген Остапенко, який грав за запорізький "Металург".

Про це повідомила його дочка, відома спортсменка, яка виграла відкритий чемпіонат Франції з тенісу "Ролан Гаррос" Олена Остапенко на своїй сторінці в Instagram.

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"Ти був поруч зі мною з першого дня. На жаль, життя забирає улюблених людей... Ти усвідомлюєш, чого не вистачає найбільше, коли цього вже немає поруч. Так що не відкладайте на потім добрі слова і спільне проведення часу, тому що немає нічого вічного. Ти назавжди залишишся в моєму серці, татко", – написала тенісистка

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I know that you were there since Day 1. Unfortunately, life can take away your loved ones... You realize what you miss the most when it’s not there anymore. So don’t hesitate on saying good words & spending time together while you can because nothing can be taken for granted. You will always be in my heart, dear dad. Love you forever! ️ ••• Tu biji klāt jau no paša sākuma. Diemžēl reizem dzīve var atņemt sev tuvos... To vislabāk apjaut, kad viņi vairs nav apkārt, tāpēc nevilcinieties teikt labus vārdus un pavadiet laiku kopā, kamēr ir tāda iespēja. Tēt, Tu mūžam paliksi manā sirsniņā! Mīlu Tevi! ️

Публикация от Jelena Ostapenko (@jelena.ostapenko)

На цьому тижні Остапенко з особистих причин не виступила на турнірі WTA в Окленді. Свого часу Євген Остапенко грав за запорізький "Металург", де до сих пір проживає бабуся Олени.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Теніс Ролан Гаррос
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