У переможниці Ролан Гаррос помер батько – колишній український футболіст
У Латвії помер відомий український футболіст Євген Остапенко, який грав за запорізький "Металург".
Про це повідомила його дочка, відома спортсменка, яка виграла відкритий чемпіонат Франції з тенісу "Ролан Гаррос" Олена Остапенко на своїй сторінці в Instagram.
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"Ти був поруч зі мною з першого дня. На жаль, життя забирає улюблених людей... Ти усвідомлюєш, чого не вистачає найбільше, коли цього вже немає поруч. Так що не відкладайте на потім добрі слова і спільне проведення часу, тому що немає нічого вічного. Ти назавжди залишишся в моєму серці, татко", – написала тенісистка
На цьому тижні Остапенко з особистих причин не виступила на турнірі WTA в Окленді. Свого часу Євген Остапенко грав за запорізький "Металург", де до сих пір проживає бабуся Олени.
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