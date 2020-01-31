У продаж надійшли квитки на матч Франція – Україна: ціна та де купити
27 березня у Сен-Дені збірна України з футболу зіграє зі збірною Франції товариський поєдинок.
Із 31 січня 2020 року вболівальники, які бажають підтримати головну команду країни на матчі проти збірної Франції, можуть придбати квитки на сайті ticketsbox.com.
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Передбачені квитки двох категорій – за 580 і 2 470 гривень.
Матч Франція – Україна відбудеться на стадіоні "Стад де Франс". Початок – о 22:00 за київським часом.
Умови продажу квитків:
- на один акаунт можна замовити не більше чотирьох квитків;
- при замовленні обов’язково необхідно надати свої особисті дані та дані інших осіб, для яких ви замовляєте квитки (номер закордонного паспорту, ім’я та прізвище, як вказано в паспорті, дату народження);
- квитки не є іменними, проте з міркувань безпеки збираються паспортні дані;
- інформацію про отримання квитків на матч Франція – Україна, придбаних через сайт tiсketsbox.com, буде повідомлено додатково шляхом надсилання листа на електронну адресу замовника;
- для отримання квитків потрібно обов’язково мати при собі видрукований сертифікат та паспорти. Такий сертифікат надійде на вашу електронну адресу після здійснення процедури оплати;
- квитки поверненню та обміну не підлягають;
- квитки продаються в сектор для українських уболівальників. Конкретні ряд та місце не вказуються.
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