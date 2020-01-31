У продаж надійшли квитки на матч Франція – Україна: ціна та де купити

27 березня у Сен-Дені збірна України з футболу зіграє зі збірною Франції товариський поєдинок.

Із 31 січня 2020 року вболівальники, які бажають підтримати головну команду країни на матчі проти збірної Франції, можуть придбати квитки на сайті ticketsbox.com.

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Передбачені квитки двох категорій – за 580 і 2 470 гривень.

Матч Франція – Україна відбудеться на стадіоні "Стад де Франс". Початок – о 22:00 за київським часом.

Умови продажу квитків: