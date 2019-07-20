У ринзі буде пекло: Ломаченко й Кемпбелл гаряче прокоментували майбутній бій

1278 Читать новость на русском
Василь Ломаченко – Люк Кемпбелл
Василь Ломаченко – Люк Кемпбелл / matchroomboxing.com

Британський боксер Люк Кемпбелл та українець Василь Ломаченко прокоментували майбутній двобій. Боксери битимуться за чемпіонські пояси WBA і WBO, якими володіє Василь, та вакантний титул WBC.

Кемпбелл заявив, що це буде найважча битва у його житті, але він впевнений у своїй перемозі.

Читайте також: Ломаченко – Кемпбелл: стартував продаж квитків на титульний бій

Кращий буде битися з кращим, в рингу буде пекло. Я в цьому спорті, щоб стати кращим, щоб стати чемпіоном світу. Це те, заради чого я так багато тренуюся. Ломаченко займає перше місце в рейтингу P4P, але бій з таким суперником тільки мотивує мене стати ще кращим, ніж я є.

Я добре знаю, наскільки він хороший і на що він здатний, але я також добре знаю, що я збираюся зробити. Це буде найважча битва в моєму житті, і я готуюся до неї фізично й морально. Це рік Люка Кемпбелла, це мій час,
– цитує Кемпбелла Мatchroom Вoxing.

Василь Ломаченко назвав бій історичним, оскільки для нього це шанс наблизитися до звання абсолютного чемпіона світу.

Це історичний бій, тому що моя мета – об'єднати всі пояси в легкій вазі. Люк Кемпбелл – наступний виклик для мене. Він чудовий боєць, якого я добре пам'ятаю з часів Олімпійських ігор-2012 року. У нього складний стиль, і я не можу дозволити собі недооцінити його.

Для мене бій в Лондоні – особливий. Я був тут торік, і реакція людей була приголомшливою. Вони поважають мій стиль бою і захоплені боксом. Я не можу дочекатися, щоб влаштувати відмінне шоу для всіх,
– сказав Ломаченко.

Бій Ломаченко – Кемпбелл офіційно відбудеться 31 серпня в Лондоні. Поєдинок прийме The O2 Arena.

blog_ava
З шоу-бізнесу в політику: які зірки проходять в Раду нового скликання і хто уже мав мандат
22 липня
43602
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс Ломаченко – Кемпбелл Василь Ломаченко
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що ви знаєте про Суперкубок України? Тест від Спорт24
22 липня 14:20 Що ви знаєте про Суперкубок України? Тест від Спорт24
353
Трансфери команд УПЛ: онлайн
22 липня 17:48 Трансфери команд УПЛ: онлайн
9546
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
17 липня 13:32 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
4862
"Карпати" офіційно підписали чергового новачка
22 липня 17:31 "Карпати" офіційно підписали чергового новачка
372
Ломаченко та Усик винайшли новий вид спорту, схрестивши бокс з футболом: відео
22 липня 09:22 Ломаченко та Усик винайшли новий вид спорту, схрестивши бокс з футболом: відео
2523
Новини
Більше новин
Залиште відгук