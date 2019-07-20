У ринзі буде пекло: Ломаченко й Кемпбелл гаряче прокоментували майбутній бій

Британський боксер Люк Кемпбелл та українець Василь Ломаченко прокоментували майбутній двобій. Боксери битимуться за чемпіонські пояси WBA і WBO, якими володіє Василь, та вакантний титул WBC.

Кемпбелл заявив, що це буде найважча битва у його житті, але він впевнений у своїй перемозі.

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Кращий буде битися з кращим, в рингу буде пекло. Я в цьому спорті, щоб стати кращим, щоб стати чемпіоном світу. Це те, заради чого я так багато тренуюся. Ломаченко займає перше місце в рейтингу P4P, але бій з таким суперником тільки мотивує мене стати ще кращим, ніж я є.



Я добре знаю, наскільки він хороший і на що він здатний, але я також добре знаю, що я збираюся зробити. Це буде найважча битва в моєму житті, і я готуюся до неї фізично й морально. Це рік Люка Кемпбелла, це мій час,

– цитує Кемпбелла Мatchroom Вoxing.

Василь Ломаченко назвав бій історичним, оскільки для нього це шанс наблизитися до звання абсолютного чемпіона світу.

Це історичний бій, тому що моя мета – об'єднати всі пояси в легкій вазі. Люк Кемпбелл – наступний виклик для мене. Він чудовий боєць, якого я добре пам'ятаю з часів Олімпійських ігор-2012 року. У нього складний стиль, і я не можу дозволити собі недооцінити його.



Для мене бій в Лондоні – особливий. Я був тут торік, і реакція людей була приголомшливою. Вони поважають мій стиль бою і захоплені боксом. Я не можу дочекатися, щоб влаштувати відмінне шоу для всіх,

– сказав Ломаченко.