У Росії готові надати громадянство Усику і Ломаченку

Українським боксерам Олександру Усику та Василю Ломаченку готові надати російське громадянство. У Росії вирішили підтримати спортсменів після того, як Усика і Ломаченка розкритикували в Україні за участь у російському фільмі на релігійну тематику.

Генеральний секретар Федерації боксу Росії (ФБР) Умар Кремльов переконаний, що більшість українців люблять Усика і Ломаченка, повідомляє "Спорт-Экспресс".

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"Усик і Ломаченко – гідні люди, гідні спортсмени, які відстоюють свою позицію. Це не позиція України, що їх не люблять. Їх обох там люблять і обожнюють. Не тільки в Україні, але і в Росії і Білорусі, весь православний світ їх любить і підтримує. Так само і я підтримую.

Є в Україні десятки виродків, які за долари бігають і виконують доручення. Ось вони можуть бути незадоволені. Але на 40 мільйонів в Україні, це максимум декілька тисяч осіб", – заявив глава ФБР.

Через участь у російському фільмі Усика та Ломаченка внесли у базу "Миротворця".

Довідка. "Миротворець" – це недержавна організація. Займається дослідженням ознак злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Кремльов вважає, що у базу "Миротворця" включають не зрадників України.

А навпаки – зрадники включають людей в цю вигадану базу. Ми готові надати Усику та Ломаченку російське громадянство, якщо ці десятки виродків в Україні будуть сіяти негатив навколо цих чудових спортсменів,

– сказав Кремльов.

"Ми такими спортсменами пишаємося. І готові надати їм громадянство, якщо це потрібно. Аби вони боксували і радували уболівальників в Україні, в Росії і в усьому світі", – резюмував Кремльов.

Нещодавно в інтерв'ю колишній депутатці "Партії регіонів" Олені Бондаренко Усик заявляв, що отримував запрошення переїхати в Росію.

Втім, боксер категорично відкидає ймовірність переїзду в іншу країну.

Що відомо про фільм за участі боксерів? Усик і Ломаченко знялися у пропагандистському фільмі "Здрастуй, брате! Христос воскрес", який оприлюднив один із монастирів Російської православної церкви.



Фільм вихваляє православ'я Московського патріархату і єдність України і Росії в час гібридної війни РФ проти України. Спортсмени розповідають про свою дружбу з росіянами та заявляють, що українці й росіяни – "єдиний народ".

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