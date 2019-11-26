У Росії можуть забрати проведення матчів Євро-2020 та фіналу Ліги чемпіонів у 2021 році

Комітет по відповідності Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) рекомендував позбавити Росію права проведення великих змагань.

Нагадаємо, перед тим цей же комітет рекомендував виконкому організації відсторонити російських спортсменів від міжнародних змагань на 4 роки. Все через ймовірну підробку баз даних московської лабораторії РУСАДА. Про це йдеться на сайті WADA.

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Крім того, Росія може втратити право на проведення великих міжнародних змагань з умовою, що раніше передані права на проведення можна відкликати без перешкод.

У наступному році Росія повинна прийняти матчі футбольного чемпіонату Європи-2020 у Санкт-Петербурзі. Заплановані три матчі групового етапу та один матч чвертьфіналу. Також Санкт-Петербург має прийняти фінал Ліги чемпіонів у 2021 році. Якщо з забранням матчів Євро-2020 можуть виникнути проблеми (потрібно шукати відповідний стадіон в іншій країні, яка не приймає матчі чемпіонату Європи), то з Лігою чемпіонів все набагато простіше.

Також комітет пропонує забрати в Росії право на подачу заявок на великі турніри, в тому числі на Олімпійські ігри. Та не пускати російських офіційних осіб на міжнародні турніри.

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Остаточне рішення щодо запропонованих покарань очікується 9 грудня, коли в Парижі відбудеться засідання колегії WADA. Будь-яке рішення WADA підлягає оскарженню в Спортивному арбітражному суді.

Що відомо про підробку документів лабораторії РУСАДА?Росію підозрюють у маніпуляціях з даними з московської антидопінгової лабораторії. Британське видання The Telegraph зазначає, що Москва маніпулювала даними протягом останніх 18 місяців.



Таким чином, WADA ініціювало розгляд питання невідповідності РУСАДА за прискореною процедурою відповідно до Міжнародного стандарту про відповідність. Також WADA вважає, що Росія намагалася приховати системне вживання допінгу російськими спортсменами.