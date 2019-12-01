У Росії сталася масова бійка під час турніру з самбо: відео

Спортсмени та вболівальники влаштували бійку під час турніру з бойового самбо в Інгушетії.

Масова бійка сталася під час турніру в палаці спорту "Магас". Все сталося під час сутички бійця з Інгушетії проти спортсмена з Чечні. А причиною став звичайний поштовх. Вже після нього на татамі вибігли всі – спортсмени, тренери, вболівальники.

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Відео бійки під час змагання з самбо

В Ингушетии во время схватки между местным самбистом и гостем из соседней Чечни началась массовая драка. Участвовали все – зрители, спортсмены, тренеры и даже, кажется, судьи.



БРАТ за БРАТА. pic.twitter.com/y4tMRJ3Cil — baza (@bazabazon) December 1, 2019

Забіяк розтягнули служба безпеки. Серйозних травм ніхто не отримав, затриманих немає.