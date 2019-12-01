У Росії сталася масова бійка під час турніру з самбо: відео
Спортсмени та вболівальники влаштували бійку під час турніру з бойового самбо в Інгушетії.
Масова бійка сталася під час турніру в палаці спорту "Магас". Все сталося під час сутички бійця з Інгушетії проти спортсмена з Чечні. А причиною став звичайний поштовх. Вже після нього на татамі вибігли всі – спортсмени, тренери, вболівальники.
До слова: Російського фаната засудили за бійку з ОМОНівцем на матчі
Відео бійки під час змагання з самбо
Забіяк розтягнули служба безпеки. Серйозних травм ніхто не отримав, затриманих немає.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі