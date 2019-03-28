У Росії забрали ще дві золоті медалі Олімпіади-2014 в Сочі через допінг

Міжнародний олімпійський комітет підтвердив, що збірна Росії позбавлена двох золотих медалей зимової Олімпіади 2014 року в Сочі. Їх росіяни "виграли" у бобслеї.

Російські бобслеїсти Олександр Зубков, Олексій Воєвода, Дмитро Труненков і Олексій Негодайло офіційно позбавлені перемог на Олімпіаді-2014 в змаганнях двомісних і чотиримісних екіпажів, повідомляє Inside the Games.

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Відтак золоті медалі у двійці перейдуть до швейцарців Беата Хефті та Алекса Бауманна. Американці Стівен Холкомб і Стівен Ленгтон стануть володарями срібла. Латвійська команда Оскарса Мелбардіса та Даументса Дрейскенса отримають бронзові медалі.

У четвірках золото отримає квартет з Латвії (Оскар Мелбрадіс, Арвіс Вілкасте, Даумант Дрейшкенс і Янис Стренга). Збірна США (Стівен Холкомб, Кертіс Томасевіч, Крістофер Фогт і Стівен Ленгтон) замість бронзи піднялася на друге місце. Британська команда Джона Джеймса Джексона, Стюарта Бенсона, Брюса Таскера та Джоела Ферона підніметься на третє місце.

У МОК вирішили організувати спеціальну передачу медалей новим чемпіонам та призерам. При цьому золоті нагороди отримає родина Стівена Холкомба, який помер в травні 2017 року. Однак для цього МОК доведеться виготовити нові медалі, адже російська збірна відмовилася віддавати золоті нагороди.

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Ще у 2017 році повторні аналізи виявили допінг у крові Олександра Зубкова. На той час він вже був президентом федерації бобслею Росії. Спочатку його позбавили золотих медалей та довічно відсторонили від участі в Олімпійських іграх. Згодом останнє рішення замінили на недопуск на одну Олімпіаду (у 2018 році в Пхьончхані). Влітку 2018 року Зубков оскаржив це рішення в Московському міському суді, який в листопаді того ж року відмовив у визнанні рішення CAS на території Росії. Тим самим на території Росії Зубков де-юре вважається олімпійським чемпіоном. Все це було заради того, щоб зберегти довічну президентську стипендію. Після цього в МОК пригрозили Росії недопущенням на олімпійські ігри. Однак нагороди росіяни так і не повернули.